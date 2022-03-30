/689308/النائب-فريدى-البياضى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-صحة-النواب-لأزمات-التكليف-بمشاركة-الوزير

دوت الخليج

واكد البياضى على قيام اللجنة بعرض الأعداد الموجودة فى قطاعات الاطباء والصيادلة والاسنان والعلاج الطبيعى والفنيين والتمريض ,موضحا ان هناك اماكن بها عجزفى الاعداد وبالتالى الوزارة فى حاجة لعمل مزيد من تكليفات واخرى بها زيادة .

النائب فريدى البياضى يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات صحة النواب لأزمات التكليف بمشاركة الوزير

ونوه ان تكليف الوزارة للخريجين كان مجرد عرف ومر عليه ما يقرب من 50 عام ، حتى اصبح قانون يتم الالتزام به، ومن هذا المنطلق لا يصح منع الطلاب من التخريج.

واشار الى اقتراحه بان يتم اعلام الدفعات القادمة بعدم تكليف الطلاب وذلك حتى يعلم الطالب قبل دخوله بإحتمالية عدم تكليفة ,مؤكدا على مرونة سيادة الوزير وموافقته على هذا الاقتراح فضلا عن وجود اكثر من جلسة استماع لتحقيق العدالة للطلاب وعدم الضغط على الحكومة.

واختتم بانه يتمنى الوصول الى حل يرضى الطلاب وجميع الزملاء فى القطاعات الصحية لأنهم جزء من الأمن الوطنى ولأن الصحة هى عمود اساسى فى الوطن .