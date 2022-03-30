داليا السعدني لـ دوت الخليج: زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد تدخل البرلمان بشأن الحالة المتردية للمبني

/689303/داليا-السعدني-لـ-تحيا-مصر-زيارة-الجمعية-الجغرافية-جاءت-بعد-تدخل-البرلمان-بشأن-الحالة-المتردية-للمبني

أكدت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد عدة طلبات إحاطة قدمها النواب بشأن الحالة المتردية التي وصلت إليها الجمعية الجغرافية.

دوت الخليج

وأوضحت السعدني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مبني الجمعية الجغرافية تم إنشاؤه عام1875، مضيفة: الزيارة جاءت علي أساس أنه مبني إداري، لكن الوضع الإنشائي متردي، علي الرغم من احتوائه علي العديد من الكنوز والمشغولات وجزء كبير من تاريخنا موجود بهذا المبني.

داليا السعدني: المشغولات الموجودة في مبني الجمعية الجغرافية لا يشوبها أي شيء سوي الشروخ

وتابعت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: مبني الجمعية الجغرافية عبارة عن تجسيد لعظمة تاريخ مصر، لافتة أن هناك شروخ ناتجة عن فصل في هذا المبني الخارق.

واستكملت السعدني: جميع المشغولات الموجودة في مبني الجمعية الجغرافية لا يشوبها أي شيء سوي الشروخ فقط، متمنية أن تبذل الحكومة مجهود يضمنن المحافظة علي المبني ومقتنياته.

وطالبت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بعمل متحف مفتوح، لرؤية جزء من تاريخنا، مضيفة: من المستحيل أن نترك مبني الجمعية الجغرافية بهذا الشكل حتي ولو بالمجهود الذاتي.

النواب يوافق نهائيا علي مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

حيث تمت الموافقة على حذف المادة الثانية والتي تنص على: يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي:لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.