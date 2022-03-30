/689300/أصالة-تطرح-أحدث-أغانيها-بعنوان-دنيتي-الحلوة-من-فرح-شام-الذهبي

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «دنيتي الحلوة» عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي الأغنية التي قدمتها في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «دنيتي الحلوة». أغنية دنيتي الحلوة أغنية «دنيتي الحلوة» جيتار: مصطفى أصلان، بيز جيتار:سيكا، اكورديون و ترومبيت: محمود شاهي، ناي: محمد عاطف، قانون: عمرو الصواف، طبلة: أحمد عيادي، إشراف فني: أشرف سالم. كلمات أغنية دنيتي الحلوة وتقول كلمات أغنية «دنيتي الحلوة»: حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما انا قولت عنك مش هكفي كلام يا عوضي يا دنيتي الحلوه اللي تكفيني يا اغلي عليا من نفسي يا اجمل شام يا ملكه منوره قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها انا لو قولت ايه مش هوصف الاحساس دانا الليله هخدها ف حضني اغنيلها بحبك حب رباني يا اكتر واحده فهماني مشاعري بيكي ربطاني انا طايره من الافراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا ف عنيا يا شام يا منوره الدنيا بشوفك قلبي انا بيرتاح وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوه يا اطيب قلب يا احمد ياللي ف عنيك بحر حب كبير ف عينك شام دي هي اغلي واجمل حب. آخر أعمال أصالة الغنائية وكانت آخر أعمالها الغنائية، «تقول تبغاني» التي أهدتها لزوجها في عيد الحب، وتقول كلمات الأغنية: تقول تبغاني وتبغيني ماجيك اجيك لوني على الكوع ماشي اسرع من الطرف لرتد لاجيك وجيك لوني طريح الفراشي تقول تبغاني وتبغيني ماجيك اجيك لوني على الكوع ماشي اسرع من الطرف لرتد لاجيك وجيك لوني طريح الفراشي تقول تبغاني وتبغيني ماجيك اجيك لوني على الكوع ماشي اسرع من الطرف لرتد لاجيك وجيك لوني طريح الفراشي يالي تبشرني بصبحك لياليك يالي حيات العمر دونك ولا شي ولا شي كانك تشوف اني معزك ومغليك فعرف ترا روحي عشانك بلاشي يالي تبشرني بصبحك لياليك يالي حيات العمر دونك ولا شي كانك تشوف اني معزك ومغليك فعرف ترا روحي عشانك بلاشي يالي تبشرني بصبحك لياليك يالي حيات العمر دونك ولا شي كانك تشوف اني معزك ومغليك فعرف ترا روحي عشانك بلاشي تقول تبغاني وتبغيني ماجيك اجيك لوني على الكوع ماشي اسرع من الطرف لرتد لاجيك وجيك لوني طريح الفراشي تقول تبغاني وتبغيني ماجيك اجيك لوني على الكوع ماشي اسرع من الطرف لرتد لاجيك وجيك لوني طريح الفراشي

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