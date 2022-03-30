/689299/صناعة-النواب-توصى-بسرعة-تقنين-أوضاع-المشروعات-غير-الرسمية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تجاهل وزارة التجارة والصناعة لمنطقتي مؤسسة الزكاة والحوض الطويل بحي المرج بمحافظة القاهرة لتوفيق أوضاعهما، رغم تحديد التخطيط العمراني بالمحافظة أنهما منطقتان ذات استخدام صناعي.

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وقال مقدم الطلب، أن هاتان المنطقتين الصناعيتين بها العديد من الأشخاص الذين لم يستطيعوا توفيق اوضاعهم رغم حصولهم علي نموذج ٣ جدية، موضحا أن أصحاب المصانع كل مرة يسعون للجدية يصطدمون بالحي.

صناعة النواب توصى بسرعة تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية

وقال المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك دراسة لزيادة توفيق الاوضاع لضم القطاعات الغير رسمية ، موضحا أن هناك خطاب رسمي موجه لمحافظة القاهرة حول بيان تفصيلي للمناطق الصناعية مصانع وورش ولم يتم الرد حتي الان.

وأوضح الزلاط، أنه اذا كانت القيمة الشتغيلية ٣٥ كيلو وآت ستتبع التنمية المحلية أما إذا كانت القيمة التشغيلية اكثر ستكون مع التنمية الصناعية ، مشيرا إلي أن كل ما تحتاجه الهيئة هو بيان تفصيلي حول المنشأة الصناعية

ومن جانبه قامت لجنة الصناعة بتسليم النائب مقدم طلب الإحاطة نسخة من الجواب المرسل من التنمية الصناعية الي محافظة القاهرة حول استعجال محافظة القاهرة بالرد حول إرسالهم البيان التفصيلي والحصر للمصانع والورش بمحافظة القاهرة .