الانجليزى لاعب فقد قدمه.. نجم ملاعب الصعيد: أهمل الإصابه فبتر قدمه وانتهى مشواره مع المستديرة

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لعل الحلم الأكبر الذي يراود الكثر من أطفال المجتمع هو أن يصبح لاعب كرة قدم، اللعبة الأكثر رواجاً في العالم، ومن بين هؤلاء الكابتن شريف الإنجليزي، ابن محافظة المنيا، الذي لعب لعدد كبير من أندية الدرجة الثانية في مصر، مثل نادي الالمونيوم، ومركز شباب أبو تيج وديروط ، ومنفلوط، فجميعم كان يتسارع عليه لأن كفته ترجح أي فريق يلعب له.

وقدم موقع دوت الخليج بثاً مباشراً مع الكابتن شريف الإنجليزي صاحب الـ 33 عام، الذي راح يحكي لنا قصة معاناته بعد أن كان من أفضل لاعبي الدرجة الثانية، إلا أن الاهمال في معالجة الإصابة تسبب له في بتر قدمة.

كان حلمه أن يصبح لاعب كرة كبير فانتهى به الحال ببتر قدمه

الكابتن شريف كان حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم كبيرا، وأن يمثل مصر مع المنتخب فى البطولات الدولية، ذاع صيته بين أقرانه بحبه لكرة القدم وكل الفرق الموجودة بدائرة المركز، تطلب انضمامه إليها؛ لأنه يرجح كفة أى فريق يلعب لصالحه، لكن حلمه سرعان ما تبخر وأصبح أدراج الرياح.

بحصرة كبيرة تظهر على وجهه أمام كاميرا "دوت الخليج" يحكي لنا صاحب الـ 33 عام، قصة بتر قدمه وانتهاء رحلته في عالم كرة القدم: "كنت بلعب واتصبت في قدمي بكدمة شديدة" ذهب شريف لبعض الأطباء في محافظة المنيا، لكنهم لم يفيدوه بشئ، وتم تشخيصة بشكل خاطئ، الأمر الذي جعل شريف يهمل إصابته إلى أن تفاقمت الإصابة، فقرر الذهاب إلى طبيب في القاهرة، وقام بعمل الأشعة بعد طلب الطبيب، قبل أن يكتشف وجود ورم في قدمه، طلب الطبيب سحب عينة للتأكد من أن الورم حميد أم خبيث، لكن آماله تحطمت عندما علم أن الورم خبيث، لكن كان علاجه من المستحيل فاضطر الكابتن شريف لبتر قدمه كي لا يتفشى الورم في باقي جسده وانتهى حلم طفل كان يبني عليه حياته.

وفي نهاية حديثة لموقت "دوت الخليج" طالب ابن محافظة المنيا وزارة الشباب والرياضة بتوفير وظيفة له كي يستطيع العيش منها وينفق على زوجته وابنتيه.