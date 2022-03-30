/689295/الصحة-تطالب-بمشروع-قومى-لإنشاء-مستشفيات-ومراكز-لعلاج-الإدمان

قال الدكتور هشام ذكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، الصحة، ان وزارة الصحة، تقوم بتنظيم حملات مفاجئة، بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المختصة، على مراكز الإدمان، لضبط غير المرخص منها، موضحا، مررنا الفترة الماضية على ١٤١ مركز كان أغلبهم غير مرخص.

دوت الخليج

الصحة تطالب بمشروع قومى لإنشاء مستشفيات ومراكز لعلاج الإدمان

وأضاف ذكى، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال تلك الحملات يتم ضبط المراكز غير الحاصلة على ترخيص، ونجد بداخلها عدد كبير من النزلاء يصل الى ٥٠ و٦٠ نزيل في كل منها، وللأسف يتعرضون لسوء معاملة واحيانا يصل الامر لتعذيب واحيانا يتسبب ذلك في الوفاة.

وأشار الى ان المشكلة التي تواجههم، هي مصير النزلاء، بعد اغلاق المنشأة، حيث يتم التواصل مع أهلهم وذويهم لاستلامهم، ونقل قليل منهم لأماكن أخرى، وللأسف نسير في حلقة مفرغة، نظرا لان في اغلب الحالات التي يتم التواصل مع أهله، يتم ايداعهم في أماكن جديدة غير مرخصة. وأشار ذكى الى أهمية وجود حل جذرى، بتضافر كل الأجهزة المعنية، لوضع الية لنقل النزلاء، مشددا على ضرورة توفير كافة الوسائل لنقل الحالات والاشراف عليها، او تبنى مشروع قومى لانشاء مستشفيات ومراكز لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية لإيواء هذه الحالات.