/689294/طرح-البوستر-الرسمي-لـ-مسلسل-عودة-الأب-الضال-بطولة-بيومي-فؤاد-في-رمضان-2022

دوت الخليج

مسلسل عودة الأب الضال

يذكر أن مسلسل «عودة الأب الضال»من بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهاجر عفيفي، وأميرة هاني، وايمان السيد، ونور قدري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم ربيع، ومحمد فتحي، وأمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومن إخراج أحمد عبد العال.

قصة مسلسل عودة الأب الضال

هذا ويدور المسلسل حول رجل أعمال ثري «بيومي فؤاد» والذي يمتلك فندقًا فخمًا، ويتعرض لأزمة مفاجأة، ويجب عليه حتى يخرج من هذه الأزمة أن يبدأ في البحث عن أبنائه الـ 7 والذين من بينهم بنت تعمل راقصة، وآخرى محامية، وثالثة بائعة كبدة، ورابعة بلوجر، طبيبة والأخيرة تاجر فاكهة.

ويتكون مسلسل «عودة الأب الضال» من 30 حلقة، وبعد أن كانت شركة الإنتاج قد قررت في وقتٍ سابق عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، قررت بعدها أن يتم عرضه في ماراثون رمضان 2022 المنتظر.

من جانبه، سأل الفنان أحمد فهمي، ضيفه الفنان بيومي فؤاد حول أقسى نقد وجه له، قائلًا: “واحد من الجمهور كلمني في التليفون مش عارف جاب رقمي منين.. وهو قاعد فى السينما قال لي: إيه القرف ده”، وكشف أيضًا سر عدم خوضه البطولة المطلقة.

وأضاف بيومي فؤاد: "مش بحب البطولة.. واعتذرت عنها في 2019، لكن للأسف سأخوض البطولة قريبا، المشكلة أن المخرجين عندما يوجد لديهم دور ثاني حلو .. مش بيعرضوه على الأبطال فى اعتقاد منهم أنهم سيرفضون".

وأوضح بيومي فؤاد أن أكثر دور يحبه للفنان أحمد زكي هو دوره في فيلم زوجة رجل مهم، وكان بيومي فؤاد ضيف حلقة برنامج أحلى كلام برفقة الفنانة هالة صدقي، وقاما خلال الحلقة بالغناء سويا والرقص ولعب عدد من الألعاب الخاصة.

بيومي فؤاد في فيلم مهمة مش مهمة

شارك الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا في فيلم مهمة مش مهمة من بطولة بيومي فؤاد وهالة فاخر من تأليف مجموعة من الكتاب الشباب، وهم: محمود حمدان، أمين جمال، محمد محرز وفاروق الشعيبي، وإخراج أيمن العلي، وسوف يتم عرضه في مصر والدول العربية أبتداءًا من يوم 3 فبراير القادم.

يدور الفيلم في إطار كوميدي، يحكي عن شاب سعودي وصديقه الذي ولد من أب سعودي وأم مصرية، وهو وحيد فأحيانًا نشعر بالطيش في تصرفاته، غير أفاكره المجنونة، وهو يتمنى أن يصبح سائق سيارات مشهور في العالم كله.