/689293/مران-الزمالك-تدريبات-بدنية-خفيفة-وفيريرا-يصحح-الأخطاء-خلال-تقسيمة-قوية

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأمر فيريرا بتخفيف التدريبات البدنية على اللاعبين خلال مران اليوم، حتى لا يصيبهم الاجهاد في ظل الفترة القادمة التي تشهد مباريات كثيرة لنادي الزمالك.

وخاض اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة وبدونها مع عمل بعض الإطالات تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

تقسيمة قوية

وخاض لاعبي الفريق تقسيمة قوية، قام فيريرا بإيقافها أكثر من مرة لشرح ملاحظاته، ولتصحيح الأخطاء، وشرح فبعض الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد أنا يطبقها معهم خلال الفترة القادمة.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة، بالخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في حسم الصعود بعد نفس الجولة.

خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنا دي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

مشاركة زيزو

وشارك زيزو في المران بشكل طبيعي وأشاد به أسامة نبية وفيريرا وأحمد عبد المقصود، على الأداء الذي قدمع مع منتخب مصر أمام السنغال، وطالبوا اللاعب بنسيان ما حدث وأنه لاعب كبير ولا يجب أن يتأثر بإضاعته لركلة جزاء.

خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"