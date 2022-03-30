محافظ قنا يحيل مدير مستشفى الى التقاعد بسبب واقعة انتحال صفة طبيب

في إستجابة سريعة لما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إنتحال شخص صفة طبيب وقيامه بتوقيع الكشف الطبي على بعض المرضى بمستشفيات نجع حمادى العام ، وفرشوط المركزى ، أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا علي الفور بتشكيل لجنة لمعرفة الحقيقة ، مكونة من مدير عام الطب العلاجى ، مدير إدارة المستشفيات ، مدير إدارة التفتيش الفنى ، عضو من إدارة التفتيش الفنى ، وكيل إدارة التفتيش المالى والإدارى.

وبمجرد إنتهاء اللجنة من إعداد التقرير واستجلاء الحقيقة ، قرر محافظ قنا إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لبدء التحقيق ، كما وجه بسرعة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق ، مع إعفاء مديرى مستشفيات نجع حمادى العام ، وفرشوط المركزى وأعضاء الطاقم الإدارى بهما من مناصبهم، جدير بالذكر أن الشخص المذكور فى الأخبار المتداولة ، غير مدون اسمه بأىّ من مستشفيات مديرية الصحة بقنا ، كما أنه ثبت عدم تقاضيه أى أموال من خلال المديرية أو المستشفيات المذكورة.

صحة قنا تفتح تحقيقا فى واقعة انتحال صفة طبيب

وفي سياق أخر كانت قد أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن بدء التحقيق في واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طبيب وتوقيع الكشف على المرضى بمستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام، وحولت مديرية الصحة بقنا للتحقيق وتشكيل لجنة بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص بتزوير كارنيه كلية الطب، وانتحال صفة طبيب متدرب، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي.

اجراءات مشددة لمتابعة الحملات الطبية

وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيف وزارة الصحة بقنا، أنه لا تهاون مع أي مخالفة وفي انتظار صدور قرار اللجنة، وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا صورا، بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وتوقيع الكشف على المرضى، وفي سياق أخرأعلن السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية القلمينا التابعة لإدارة الوقف الصحية، وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس 31,30 مارس الجاري