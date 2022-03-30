خروج شيخ الحارة وحبر سري مفاجأة..قائمة برامج الهارد توك في رمضان 2022

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دوت الخليج يرصد قائمة برامج الهارد توك في رمضان

برنامج حبر سري

تقدم الإعلامية أسما إبراهيم، نسخة جديدة من برنامجها "حبر سري" عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" الفضائية وذلك طوال شهر رمضان 2022.

وتضم قائمة ضيوف برنامج حبر سري في رمضان كلا من شيرين رضا وأمير كرارة، وحنان مطاوع، وسوسن بدر، وعمرو يوسف، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومحمود الليثي، وكهربا، ووائل جسار، وكريم فهمي.

برنامج العرافة الموسم الثاني

أما الإعلامية بسمة وهبة فتواصل نجاح بنامجها العرافة من خلال الموسم الثاني الذي يعرض عبر شاشة قناة المحور الفضائية في الموسم الرمضاني 2022.

وسيعرض برنامج العرافة عقب الإفطار وخلاله تستضيف بسمة وهبة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والأسرار الخاصة بضيوفها كما أنها تعتمد على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى "العرافة".

وتواجه العرافة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد بجانب المشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا فيها ولم يتحدثوا عنها من قبل في الإعلام.

يذكر أن قائمة ضيوف الموسم الماضي لبرنامج العرافة كانوا الملحن حلمي بكر، وشمس الكويتية، ومحمود كهربا لاعب الناي الأهلي السابق، وريم البارودي، وإيمان البحر درويش، والملحن عمرو مصطفى، وشمس الكويتية، ومايا دياب، وآخرين.

برنامج سابع سما

ومن جانبها الإعلامية راغدة شلهوب فتقدم برنامج في رمضان 2022 يحمل اسم “سابع سما” وذلك عبر شاشة قناة النهار الفضائية وينتمي البرنامج لنوعية برامج الهارد توك والتي تستضيف المشاهير والنجوم في الفن والرياضة والإعلام أو السياسة لمحاورتهم وكشف أسرار كثيرة في حياتهم على الهواء.

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يذكر أن برنامج شيخ الحارة بمواسمه المختلفة كان من أشهر برامج الهارد توك بالموسم الرمضاني حيث كانت قد بدأته الإعلامية بسمة وهبة في أول ثلاثة مواسم ثم استكملته بعد ذلك المخرجة والفنانة إيناس الدغيدي تحت عنوان “شيخ الحارة والجريئة” وكان يعرض عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية ولكنه خرج هذا العام من السباق الرمضاني.