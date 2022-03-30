مسئول مكافحة المخدرات بالسودان: نجاح التنسيق الأمني مع مصر أوقف محاولات الجلب والتهريب (فيديو)

استقبلت وزارة الداخلية الزيارة السنوية لمسئولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعه العمل الفرعية الإجرائية الثالثة لمكافحة المخدرات لتبادل المعلومات وتفعيل أطر التعاون الأمني بشقية القانوني والإجرائي والفني، في إطار دور مصر العربي والإقليمي، وذلك على مدار يومين.
شملت الزيارة عددا من التوصيات، فيما زار الضيوف متحف مكافحة المخدرات، الذي يوثق أضخم الضبطيات وأساليب الضبط والتمويه، وكشف وسائل التهريب.
من جانبه قال اللواء سامح حامد أحمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان على هامش اللقاء أن السودان استفادت كثيرا ًمن المشاركة في هذه الفاعلية لتوطيد التعاون والتنسيق بين الدولتين ودول الأقاليم فما يخص مكافحة المخدرات، وأن نجاح التنسيق والتعاون بين البلدين كان له أثر إيجابي في احباط محاولات الجلب والتهريب.
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