زاهي حواس يفحص «مومياء شاب صغير» بأحدث جهاز في مصر والعالم لمعرفة...

في حدث عالمى لأول مرة على أرض الأقصر، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالمجان بمحافظة الأقصر، الدكتور زاهى حواس الأثرى العالمى وبرفقته «مومياء» لشاب صغير تعود للعصور الفرعونية منذ آلاف السنين لإجراء فحوصات عليها على جهاز من أحدث الأجهزة العالمية للأشعة المقطعية في مصر والعالم أجمع، وذلك لمعرفة هويته ضمن مشروع عالمى لمعرفة هوية المومياوات الفرعونية في الأقصر وحول مصر.

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