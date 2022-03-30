جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة أى تعديات على أراضيها، نجحنا فى استرداد أكثر من 4.6 مليون م2 خلال الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة".





وأكد قاسم، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، اليوم الأربعاء، أن هذه التوجيهات تأتى لاسترداد حق الشعب المصرى وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة، موضحا أن ما تم استرداده من أراض على المحافظات المصرية تم تسليمها إلى جهات الولاية، والتى تقوم بالإدارة الاقتصادية لتلك الأراضى. ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن أبرز التعديات كانت على نهر النيل والأراضى المملوكة للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية: إزالة التعديات على أراضى الدولة يحفظ حقوق الأجيال القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.