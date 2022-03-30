محافظ الوادى الجديد يبحث استعدادات موسم حصاد القمح بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء، بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز الفرافرة، ورؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالمركز.

ووجه المحافظ - خلال الاجتماع - بتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراحات والمشكلات التى تواجه المزارعين، وكلف المحافظ بزيادة عدد ساعات التشغيل بعدد من الآبار الزراعية لزراعات القمح بالفرافرة، حفاظا على المحصول.

وكان القطاع الزراعى فى الوادى الجديد، أعلن عن تحديد ضوابط لعملية توريد القمح بمختلف مناطق الوادى الجديد.