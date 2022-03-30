وزير التعليم العالى يؤكد دور هيئة الاستشعار فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدور المهم الذى تلعبه مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجيا، خاصة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر وفق رؤيتها 2030.





جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس من داخل الهيئة ومن خارجها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشاد وزير التعليم العالى، بما تملكه الهيئة من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية، تُسهم فى معالجة المشكلات والقضايا التنموية التى تعيشها بلادنا، وتقدم لها الحلول المناسبة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المستجدات الخاصة بمبنى الهيئة الجديد، المُقام على مساحة 4000 متر مربع، لتطوير الشعب العلمية، وإنشاء معامل متخصصة، والتوسع فى التدريب وبناء الإنسان المصرى، وتوطين تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، وكذلك آخر التطورات حول إنشاء شركة مملوكة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تحت مسمى (الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء) للاستفادة من إمكانيات الهيئة فى خدمة البحث العلمى والمجتمع.

وطالب الوزير بضرورة أن تقوم هذه الشركة بتعظيم دور البحث العلمى فى تنمية الصناعة المصرية، وتقديم خدمات بحثية لمختلف الجهات والهيئات فى المجتمع.

كما ناقش المجلس أيضًا مقترح إنشاء حاضنة تكنولوجية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ بهدف تعظيم المردود الاقتصادى لمخرجات البحث العلمى، وإنشاء شركات ناشئة، وربط المشاريع بالأسواق المستهدفة، وتوطين تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، وتدريب رواد الأعمال، وتوفير الإرشاد الفنى والتقنى للمشروعات.

وتم بحث أهم مجالات عمل الحاضنة، ومنها علوم الفضاء والدراسات الإستراتيجية، التدريب العلمى، التصوير الجوى والطيران، استقبال وتحليل البيانات، الزراعة والتربة وعلوم البحار، الجيولوجيا والثروة المعدنية، التطبيقات الهندسية والمياه.

وناقش المجلس، عددًا من الموضوعات المتعلقة بترقية وتعيين أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم، ومتابعة تنفيذ التكليفات السابقة الخاصة بالمشروعات التى تنفذها الهيئة.

ووافق المجلس، على تكليف الدكتورة غادة عطا يوسف الأستاذ الباحث المساعد بقسم النشر العلمى بشعبة التدريب للقيام بمهام تسيير أعمال نائب رئيس الهيئة لريادة الأعمال وخدمة المجتمع لمدة عام، وذلك فى ضوء أحكام لائحة المركز القومى للبحوث الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2021 والمعمول بها فى الهيئة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد زهران عرضًا حول الإنجازات التى حققتها الهيئة خلال الربع الثانى من العام المالى 2021/2022 ومقترح تعديل الهيكل التنظيمى للهيئة، مشيرًا إلى مخرجات الهيئة من المعامل الرقمية التى تم تشييدها وافتتاحها منذ ستة أشهر بالهيئة.