افصل واسمع.. كثافات بمنطقة بسوس وهذه هى الطرق البديلة وأماكن الانتظار

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أن الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى الطريق القادم الإسكندرية الصحراوى ومتجه إلى الكورنيش.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة رشدى، داعيا إلى سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة القليوبية، قال إن هناك بعض الكثافات فى طريق القناطر الخيرية، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم استخدام محور بنها الحر.

أما عن قطاعات الطرق الدائرية فأشار إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة بسوس، بسبب إنشاء كوبرى للسيارات، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمناطق البساتين والمنيب.

وفى محافظة الجيزة، نوه صابر بوجود بعض الأحجام بكورنيش العجوزة فى الاتجاهين، حيث يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع السودان، محذرا من وجود كثافات بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى محاور الكورنيش للقادم من الساحل والمتجه لوسط المدينة، لذا يفضل سلوك شارع شبرا.

كما لفت إلى وجود أحجام بكوبرى الأزهر وشارع بورسعيد ومنطقة العتبة والموسكى وبين السورين، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر.

وفى محافظة القاهرة، أوضح أيضا وجود بعض الأحجام بطريق صلاح سالم للمتجه إلى شرق القاهرة، كما توجد كثافات ظهرت أعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد.

كما نوه إلى وجود كثافات بمنطقة أثر النبى للمتجه إلى وسط البلد، لافتا إلى وجود أحجام بمنطقة ماسبيرو للقادم من مناطق معهد ناصر.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 280، والعتبة 295، وجراج التحرير 519، والأوبرا 429 مكان خالى.