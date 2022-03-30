محافظ الجيزة: توفير 562 منفذا ثابتا و متحركا بأسعار مخفضة 

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصةً مع استقبال شهر رمضان المبارك وفى ظل الأزمة العالمية الحالية.





جاء ذلك فى تصريحات للمحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضى فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع، مؤكداً أنه فور توفير قطع الأراضى سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وقال "راشد" إنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و 224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومديريتى التموين والزراعة، لافتا إلى أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30 % إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات على المخابز البلدى والسياحى للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن سعر وزن الرغيف البلدى والسياحى وعدم السماح بوجود أى مخالفات فى ذلك الشأن.

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ على مجهودات مباحث التموين والتى جاء فيها إقامة قوافل يومية لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى إقامة 4 شوادر ثابتة لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة إلى جانب ذلك يتم شن حملات يومية لضبط المتلاعبين ومحتكرى السلع، حيث تم ضبط 45 قضية حكر سلعى خلال شهر مارس و459 قضية تموينة للبيع بأزيد من السعر الرسمى مع استمرار الحملات اليومية على كافة المنشآت التجارية لضبط أعمال الغش والتدليس والمنتجات غير الصالحة.