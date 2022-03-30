مستشار الرئيس للشئون الصحية: الدولة تقدم خدمات مهمة للاكتشاف المبكر للأورام

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر قناة "دى إم سى" اليوم الأربعاء: "أنه يتم وضع وسائل التشخيص والعلاج لتقديم تلك الخدمات بسهولة فى كل مكان".
وحول تنظيم الأسرة، قال تاج الدين: إن "المؤتمر الذى تم وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنسبة لقضية تنمية الأسرة المكون الأساسى منه هو تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وتقديم الوسائل الممكنة فى عملية تنظيم الأسرة".
وأشار إلى أن تقديم خدمات تنظيم الأسرة إلى 390 ألف منتفعة بالمجان خلال الحملة التنشيطية "حقك تنظمى" تعتبر شيئا إضافيا بالنسبة للخدمات التى تقدم فى هذا المجال.
وتطرق إلى أن هناك ندوات تثقيفية للسيدات الراغبات ومعرفة الوسائل المناسبة لكل أسرة، مضيفا أن اختيار الوسيلة المناسبة التى لا تؤدى إلى أى مشاكل جانبية ولا تتعارض مع الظروف الصحية أو الاجتماعية يكون لها تأثير إيجابى".
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