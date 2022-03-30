البحوث الإسلامية: الشريعة وضعت عديد الأحكام لضمان وصول الزكاة لمستحقيها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية وضعت عددًا من الأحكام التى تضمن إدارة أموال الزكاة بحيث تصل إلى مستحقيها، ويأتى على رأسها جواز نقل الزكاة من بلد المال لبلد آخر، لعموم قول الحق - سبحانه وتعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء...﴾ مشيرا إلى أن الآية مطلقة غير مقيدة بمكان خاص وبالتالى يجورز نقلها إلى المؤسسات التى تعمل جاهدة على سد حاجة المحتاجين.





جاء ذلك خلال مشاركة عياد، اليوم الأربعاء، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى «العمل الخيرى الإسلامى وأثره.. شراكات مستدامة وحلول عملية» الذى تعقده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، فى مدينة جدة السعودية.

وقال عيَّاد خلال كلمته التى ألقاها افتراضيًّا، إن" الزكاة فريضة من فرائض الدين، وهى الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، فهى فرض وركن بإجماع المسلمين، وهى الركن المالى الاجتماعى من أركان الإسلام، وأساس التكافل الاجتماعى، وعمود التنمية الاقتصادية، وهى حق الفقراء فى أموال الأغنياء"، موضحا أن القرآن الكريم فصل مصارف الزكاة فى قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60)".

وأضاف، أنه من منطلق إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) فى الشرق الأوسط صندوق الزكاة للاجئين، الذى يكرِّس أموال الزكاة لتحسين حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفًا وحاجة، لا سيما فى المناطق التى يصعب الوصول إليها، فإننا يجب أن نثمن بداية هذا الدور الرائد للمفوضية فى إرساء مبدأ التكافل الاجتماعى، ومساعدة الفقراء والمحتاجين فى الارتقاء بالمستوى المعيشى لهم، وسدِّ خلّتهم، الأمر الذى حثَّ عليه الإسلام ودعا إليه، من خلال فرض الزكاة على الأغنياء من المسلمين لتحقيق هذا الهدف الإنسانى السامى.

وأوصى عيَّاد فى ختام كلمته بتوجيه أنظار المؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى إلى حثِّ الأفراد على اعتبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى الشرق الأوسط جهة معتبرة موثوق فيها، لتلقى أموال الزكاة منهم، لتوزيعها على مستحقيها من إخوانهم اللاجئين فى المخيمات والأحياء الفقيرة المعدمة من خلال صندوق الزكاة المخصص للاجئين، بناءً على حكم جواز دفع الزكوات من الأفراد إلى المؤسسات الخيرية الموثوق فيها والمسؤولة عن إخراج الزكوات إلى مستحقيها كوكيل عنهم فى ذلك، فتقوم هى بتوزيعها عليهم وتوفير احتياجاتهم.