الأنصارى: الدولة تولى المرأة اهتماما كبيرا لمشاركتها الفعالة فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، أن الدولة تولى المرأة اهتماماً كبيراً لمشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية دور الأم فى تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم فى خدمة المجتمع والنهوض به.





جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الأربعاء، 20 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022، خلال الاحتفالية التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام اليوم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية. وقدم محافظ الفيوم - وفقا لبيان - خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات، وهنأهن بقدوم شهر رمضان الكريم، معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء فى المجتمع وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التى واجهتها فى تربية أبنائها حتى يكونوا صُناعاً للمستقبل المشرق.

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