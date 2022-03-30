/689287/النائب-سليمان-وهدان-موقف-مصر-ثابت-وداعم-دائما-لكل-ما-من-شأنه-تحقيق-المصلحة-العليا-للدولة-الليبية-الشقيقة

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ستظل داعمة لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية الشقيقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.

دوت الخليج

النائب سليمان وهدان: موقف مصر ثابت وداعم دائمًا لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية الشقيقة

وأضاف «وهدان»، أنه في إطار التشاور والتنسيق بين الجانبين المصري والليبي خلال الفترة المقبلة فقد استقبل الرئيس السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتأكيده دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة الليبية العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت ومستقر في إطار دعم المسار السياسي الليبي والحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الشقيقة، لافتًا إلى أن الملف الليبي يحظ باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وذلك لإنهاء الانقسامات والصراع وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل آمن

وأشار «وهدان»، إلى أن المبادرة التي طرحتها مصر لـ "لم الشمل" وإنهاء الانقسام، ومحاولة إعادة توحيد المؤسسات الليبية المختلفة، مضيفًا أن مصر تُقدم كافة الدعم للدولة الليبية الشقيقة بما يساعد في الحفاظ على مقدرات وثروات وحقوق الشعب الليبي، ووقف التدخلات الخارجية.