تزامنًا مع عيد الأم.. جمعية الهلال الأحمر تنظم إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات 

/689286/تزامنا-مع-عيد-الأم-جمعية-الهلال-الأحمر-تنظم-إحتفالية-لتكريم-الأمهات-المثاليات

نظمت اليوم جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات إحتفالاً " بعيد الأم " ، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، الأستاذ إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، الأستاذ محمد موسى مدير جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة ،وعدد من الأمهات المثاليات وأسرهم.

وبدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى ، أعقبه تلاوة أيات من الذكر الحكيم ، وخلال كلمته نقل السكرتير العام تحيات وتقدير محافظ المنوفية للأمهات المصريات لما يقمن به من تضحيات في حياتهن ومجهودات مضنيه لتربية النشئ مما يساهم في بناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء .

احتفالية الهلال الأحمر بالأم المثالية

وخلال الحفل ، تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، فضلا عن تسليم عدد من الأجهزة الكهربائية المتنوعة ، وأهدى رئيس جمعية الهلال الأحمر درع الجمعية للسكرتير العام تقديرا لمجهودات محافظ المنوفية في دعم جهود الجمعية في جميع خطط التنمية .

محافظ المنوفية يشهد احتفالات عيد الأم

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية للأمهات المصريات إحتفالاً بعيدهم السنوى، مشيراً أن الأم هي عصب المجتمع والنواة الأولى للاسرة ، فالأم لا يمكن أن يُختزل عيدها في يوم واحد ولكننا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال . وجاء ذلك تزامناً مع إحتفالات عيد الأم وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

اجتماع محافظ المنوفية مع نائب وزير الاتصالات

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي إجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة في ضوء تنفيذ مستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل منظومة التحول الرقمى بكافة المؤسسات الحكومية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، والمهندسة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، والأستاذ إبراهيم والاش مدير المشروعات بالتطوير المؤسسى ، والأستاذ ممدوح سمير مسئول قاعدة بيانات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، ومديرى المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة ، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام.