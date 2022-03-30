/689285/أشرف-رشاد-يهنئ-اللاعبين-والجهاز-الفني-بـنادي-مستقبل-وطن-لصعوده-لدوري-الدرجة-الثانية

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس نادي مستقبل وطن، بأصدق التهاني والتبريكات للأعبين والجهاز الفني والإداري، على الصعود رسميًا لدوري الدرجة الثانية (الممتاز ب).

دوت الخليج

أشرف رشاد يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بـ«نادي مستقبل وطن» لصعوده لدوري الدرجة الثانية

كما تقدم «ممثل الاغلبية » بخالص التحية والتقدير لكل أبطال ونجوم الفريق وكل أعضاء مجلس الإدارة، الذين يقدمون صورة رياضية حضارية ترتكز على العزيمة والتحدي والايمان بالهدف والتحلي بالروح والأخلاق الرياضية.

يذكر أن النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى مستقبل وطن، وذلك بالتزكية، وسط مشاركة كبيرة وواسعة من أعضاء النادى تحت إشراف قضائى كامل.

كما فاز أيضا النائب المهندس أحمد الجندى، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية ، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويضم مجلس الإدارة أمينا للصندوق، و 5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن، كالتالي: وائل سعدة، أمينا للصندوق، وأعضاء السن هم كل من سيد يسرى محمد الهريسى عضو مجلس إدارة، ومجدى عبد الوهاب حمزة، عضو مجلس إدارة ، ومحمد عمر أحمد عضو مجلس إدارة ، عمرو الطاهر عبد الحميد، عضو مجلس إدارة ، وأحمد صفوت السعيد يوسف، عضو مجلس إدارة.

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن هم كل من محمود حمادة أبو السعود ، عضو مجلس إدارة تحت السن ، حمزة أحمد حمزة عبد السلام، عضو مجلس إدارة تحت الس.