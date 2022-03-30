نائبة التنسيقية تتحدث لـ دوت الخليج عن طلبها الخاص بإعادة ترميم مبني الجمعية الجغرافية..فيديو 

/689284/نائبة-التنسيقية-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-طلبها-الخاص-بإعادة-ترميم-مبني-الجمعية-الجغرافيةفيديو

قالت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد عدة طلبات إحاطة تقدمنا بها، لافتة أن طلب الإحاطة جاء بشأن إعادة ترميم مبني الجمعية الجغرافية والذي يحتاج لمبالغ طائلة.

دوت الخليج

وأضافت هلال، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مبني الجمعية الجغرافية تم بنائه حيث منذ 146 عاما تقريبا، مؤكدة أن المبني صمم علي الطراز الإسلامي الرائع.

إعادة ترميم مبني الجمعية الجغرافية

وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، علي ضرورة التوجه السريع من الدولة لإنقاذ المبني العظيم الذي يحتوي علي خرائط تاريخية نادرة، مضيفة: بعض الخرائط التي يحتوي عليها مبني الجمعية الجغرافية استخدمت في رجوع طابا حيث اثبتت هذه الخرائط أحقية الدولة المصرية في طابا.

البرلمان يرفع جلساته العامة لـ17أبريل المقبل

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

مشروع القانون، يأتي في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن. ولفت إلى أن الهدف تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.