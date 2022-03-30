/689283/أبو-عايشة-الوديعة-السعودية-بقيمة-5-مليارات-دولار-في-البنك-المركزي-تعكس-العلاقات-المتينة-المتفردة-بين-الدولتين

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالعلاقات الوطيدة والمتينة والمتجذرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي وصلت إلى آفاق واسعة ومممتدة ورحبة خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، والذي دفع بها للأمام إيمانا بمحورية الدور المصري والسعودي في المنطقة.

دوت الخليج

وقال أبو عايشة في تصريحات له اليوم، إن قيام السعودية بتقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لـ البنك المركزي المصري. ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإنها امتداد للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين القاهرة والرياض على كافة المستويات.

أبو عايشة: الوديعة السعودية بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي تعكس العلاقات المتينة المتفردة بين الدولتين

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الوديعة السعودية الضخمة تأتي في توقت هام للغاية، وتؤكد بوضوح أن مصر والسعودية يتمتعان بعلاقات متفردة على مستوى العالم العربي والدولي.

وأردف أبو عايشة، أن الوديعة السعودية علاوة على مليارات من الاستثمارات السعودية والخليجية بالداخل المصري، يؤكد على جاذبية الاقتصاد المصري وحيويته وتنافسيته والفرص الواعدة التي يمتلكها إثر سياسة اقتصادية ناجحة للغاية، اتبعتها القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي للإصلاح والانطلاق للمستقبل.

واختتم أبو عايشة، أن العديد من الجهات والأطراف الخارجية الخبيثة لعبت دوما، طوال السنوات الماضية، لاختلاق وتلفيق خلافات بين مصر والسعودية. لكن على المستوى العملي وفي مختلف الظروف، فإن مصر والسعودية يحتفظان بعلاقات وطيدة راسخة عصية على الإفساد.