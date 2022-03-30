بناء على طلب نائبة التنسيقية..نقل البرلمان توصي بإقامة كوبري مشاة بقرية المقربية بمحافظة قنا

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ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب بداتها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة على، وسناء الحساني، والنائب مصطفي محمود بشأن عدم وجود مزلقان للسكة الحديد في قرية المقربية - مركز قوص محافظة قنا، وعدم وجود أي حواجز أثناء عبور القطارات.

دوت الخليج

بناء على طلب إحاطة مقدم من نائبة التنسيقية ..نقل البرلمان توصي بإقامة كوبري مشاة بقرية المقربية بمحافظة قنا

وقالت النائبة غادة علي مقدمه طلب الاحاطه ان هناك حاجه ملحة لإنشاء كوبري مشاة أو أقامه مزلقان علي السكة الحديد بقرية المقربيه بمحافظة قنا ، قائلة لايليق بالجمهورية الجديدة عدم وجود كباري مشاة فوق المزلقانات القائمة لحماية ارواح المواطنين وأطفال المدارس.

ومن جانبه قال حازم عمر نائب محافظ قنا، اننا كمحافظة ليس لدينا مانع من اقامه كوبري مشاة ، بقرية المقربيه ويتم التنسيق بين المحافظة ووزارة الري ووزارة النقل ، ووزارة التنمية المحلية لانشاء الكوبري في ٢٣/٢٤.

ومن جانبه قال محمد بخيت مدير ادارة بهندسة السكة الحديد بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه ليس لدية مانع من اقامه كوبري مشاة أو مزلقان في قرية المقربيه بمحافظة قنا، ولكن لايوجد اعتماد مالي له.

اوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء، بادراج كوبري مشاة في العام المالي ٢٣/٢٤ بقرية المقربية بمحافظة قنا، إضافة إلى ارسال خطاب للجنه للرد على طلب الاحاطه المقدمه من النواب غادة علي .

والنائبة سناء الحساني والنائب مصطفي محمود ، مع تكليف هيئة السكة الحديد، ووزارة التنمية المحلية، وزارة النقل بعمل دراسة جدوي لانشاء كوبري مشاة او نفق مشاة وتحديد التكلفة والمدة الزمنية للانتهاء من تنفيذة.