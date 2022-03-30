/689280/علاء-عابد-يطالب-بالتوزيع-العادل-لموازنه-التنمية- المحلية-علي-محافظات-الجمهورية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصعيد مصر هو بداية الاهتمام به حيث تم إهماله لسنوات طويلة، ونشهد جميعا بأن اهالي الصعيد دائما يقفون بجانب الدوله وهم اهل شهامة ورجاله وجدعنه.

دوت الخليج

علاء عابد يطالب بالتوزيع العادل لموازنه التنمية المحلية علي محافظات الجمهورية

واكد النائب علاء عابد، ان اللجنه قامت بزيارة لمحافظتي الأقصر وقنا والبحر الأحمر وتفقدنا عدد من المحاور والطرق والمواني ، لافتا إلي أن طريق قفط/القصير بمسافة ١٤٠ كم يربط بين محافظتي قنا والبحر الأحمر يحتاج الي رفع كفاءة وتاهيل ، وايضا طريق رأس غارب /الغردقه ، والزعفرانه ، لافتا الي ان اللجنه تفقدت ايضا عدد من الموانيء ومنها ميناء سفاجا والذي تحول إلى ميناء بمواصفات عالمية يتم من خلاله الاستيراد والتصدير ، و تمت معاينة بعض المزلاقنات بالسكة الحديد بمحافظة قنا واللجنه تري ضرورة زيادة مساحة المزلقانات من اجل السيوله المرورية.

وطالب رئيس لجنه النقل والمواصلات، بان يكون هناك توزيع عادل لموازنه وزارة التنمية المحلية بين المحافظات، ويكون هناك اهتمام بمحافظات الصعيد فلا يعقل ان يتم انفاق ٨٠% من موازنه وزارة التنمية المحلية علي محافظتي القاهرة والجيزة و٢٠% يتم توزيعها علي باقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، وسناء الحساني، والنائب مصطفي محمود، بشان عدم وجود مزلقان للسكة الحديد في قرية المقربية - مركز قوص محافظة قنا، وعدم وجود أي حواجز أثناء عبور القطارات.