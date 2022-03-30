/689279/زيزو-يشارك-في-مران-الزمالك-وفيريرا-يحفزه

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم بعد عودته من السنغال مع بعثة منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام فيريرا بعقد جلسة مع اللاعب قبل بداية المران، لتحفيزه والشد من أزره والتحدث معه ليكون جاهز خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الزمالك في المواجهات القادمة.

وشارك زيزو في المران بشكل طبيعي وأشاد به أسامة نبية وفيريرا وأحمد عبد المقصود، على الأداء الذي قدمع مع منتخب مصر أمام السنغال، وطالبوا اللاعب بنسيان ما حدث وأنه لاعب كبير ولا يجب أن يتأثر بإضاعته لركلة جزاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، في لقاء الوداع بعدما خرج الفريق بشكل رسمي من البطولة.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع عمر هشام نجم فريق كرة السلة لمدة 4 مواسم

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عمر هشام لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة رسمياً.

فميا يعتبر عمر هشام أحد اللاعبين الذين استطاعوا المشاركة في الفوز بعدد من البطولات المحلية والقارية لنادي الزمالك أبرزها بطولتي الدوري وأفريقيا بالإضافة الى المشاركة في كأس العالم للأندية، بخلاف مشواره المميز مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الخسارة من السنغال

وصلت بعثة منتخب مصر إلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الوطني قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلي.

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر.