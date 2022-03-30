/689278/النائب-أيمن-أبو-العلا-يطالب-بمنظومة-متكاملة-في-علاج-الإدمان-بإشتراك-المجتمع-الأهلى

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعادة هيكلة منظومة علاج الإدمان، للوصول الى منظومة متكاملة يشترك فيها المجتمع الأهلى مع الحكومة، وذلك نظرا لأهمية ذلك القطاع وخطورته على المجتمع.

دوت الخليج

النائب أيمن أبو العلا يطالب بمنظومة متكاملة في علاج الإدمان بإشتراك المجتمع الأهلى

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لبحث مدى تغطية خدمات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ورئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، ومدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقال أبو العلا، ان إطلاق المنصة الاليكترونية للصحة النفسية، مؤخرا، خطوة جيدة، ولكن للأسف لم يتم توضيح وإعلان هدفها ودورها، متابعا، أنا شخصيا، فوجئت بالإعلان عنها بالصدفة"

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يعانى ذلك الملف، من التوزيع غير العادل لمراكز العلاج، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة.

وتابع الدكتور أيمن أبو العلا، هناك صراع مصالح في مجال علاج الإدمان، كما يوجد عدم فهم لدور المجتمع الاهلى في ذلك القطاع.

وأضاف، هناك تخبط حاليا في تراخيص تلك المراكز، ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن والمركز القومى لعلاج الإدمان، وغيرها من الجهات، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر لتسهيل الإجراءات، متابعا، : ما ذكره ممثل وزارة الصحة خلال الاجتماع من مشكلات في هذا القطاع ، يؤكد أننا نحتاج إلى إعادة التأهيل بشكل كبير ودقيق في هذا المجال. واستعرض أبو العلا، بعض المشكلات التي تواجه انشاء المراكز، مثل شرط وجود طبيب استشارى بشكل دائم، متابعا، أرى أن الفكرة ليست وجود الطبيب بشكل دائم، وإنما يمكن قيام الدكتور الاستشاري، باعداد التوجيهات اللازمة ليقوم باقى الفريق الطبي بتنفيذها.

ووجه وكيل لجنة حقوق الانسان، سؤالا، : هل الحكومة تستطيع القيام بهذا الدور بمفردها ام ان الأفضل مشاركة القطاع الأهلى ؟

واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، إعداد منظومة علاج للإدمان بشكل كامل، تضمن دعم المجتمع الأهلى للتنسيق مع الحكومة في هذه المنظومة.