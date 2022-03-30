/689275/علي-السبع-يعيش-حالة-من-النشاط-الفني-في-رمضان-2022

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان علي السبع في الماراثون الرمضاني 2022 بعملين.

علي السبع في مسلسل المشوار

وتدور أحداث مسلسل المشوار حول ورد وماهر وهما زوجان يعانيان من العديد من المشكلات، ويحاولان حل تلك المشاكل مع ابنهما «رحيم»، حيث يعملان في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية باليومية.

يضم مسلسل «المشوار» مجموعة من الفنانين وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، ندى موسى، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، محمد عبده، حنان يوسف، سامى مغاورى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

علي السبع ينضم لمسلسل أحلام سعيدة

بينما تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في إطار كوميدي اجتماعي، حول 3 سيدات في مراحل عمرية مختلفة يلتقين بالصدفة في إحدى عيادات العلاج النفسي حيث تواجه كل منهما مشكلة في حياتها، ويجمعهما القدر سويا ليخضن تجارب تساعدهن على تخطي مشاكلهن ومواصلة الحياة بصورة أفضل

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن علي السبع بدأ تمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم ألتحق بالجامعة الأمريكية، لدراسة المسرح، و قدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشوارة الفني الحقيقي في فيلم "راس السنة" مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان"، وفي رمضان الماضي شارك بعملين الاول "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، و النجمة مني زكي، حيث قدم شخصية "لوكا"، والعمل الثاني في مسلسل "قصر النيل" مع النجمة دينا الشربيني، في دور "لبيب"، كما شارك في فيلم "فرق خبرة" مع الفنان محمد الشرنوبي.