689274

/689274/تعمل-مهنة-الرجال-وتنفق-على-أسرة-كاملة-الست-بثينة-15-سنة-بشتغل-فى-الكاوتش-وصنعت-اللى-بيعمله-الرجالة

قد تبدو غير مألوفة رؤية امرأة تحمل مفاتيح حديدة وتصلح إطارات السيارات، ولكن ذلك، أضحى أمراً واقعاً عند بسينة صاحبة الـ 50 عاماً ، التي تقف في ملحمتها منذ 25 عاماً، ولم تبال بالانتقادات التي طالتها، لم يتقبلها الواقع في البداية، ولكنها فرضت وجودها عليه وأجبرت الكل على احترام مهنتها، لأنها لا ترتكب خطأ، بل كانت الذراع الأيمن لزوجها حين كان معها، حيث عملت معه في إصلاح إطارات السيارات.