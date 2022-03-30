/689272/دفع-حياته-ثمن-المتعة-الحرام--جنايات-الغربية-تقضى-باعدام-شاب-قتل-فتاة-بسبب-رغبة-جنسية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بالغربية ، في القضية رقم 324 لسنة 2018 جنايات مركز سمنود والمقيدة برقم 6 لسنة 2018 كلي شرق طنطا بمعاقبة شاب بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفلة عمدا بعد التعدى عليها بغير قوة أو تهديد.

تعود القضية عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا عن بلاغ أهالي قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بالعثور علي جثة طفلة داخل عشة، وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية إلي محل البلاغ للوقوف علي ظروف ملابسات الواقعة، وتبين أن الطفلة تدعي "أماني .ا .م "تبلغ من العمر 17 سنة ومقيمة بقرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود وتبين أن وراء الواقعة "أ.و .م " وتربط بين المتهم والمجني عليها علاقة عاطفية وغير شرعية.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن ضباط مباحث مركز سمنود من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليها عمدا قاصدا إزهاق روحها بعد اكتشافه وجود علاقة عاطفية لها مع شخص آخر غيره.

مصرع موظف حكومى أثناء تأدية عمله

لقى مدير الإنارة العامة بمجلس مدينة ومركز طنطا مصرعه متأثرا بأصابته فى إثر أصطدامه بسيارة ميكروباص أثناء وقوفه خلف سيارة الإنارة لتركيب احد كشافات الإضاءة بالطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي، وهو صائم .تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة طنطا نتج عنه وفاة لطفى عبدالمنعم ابراهيم 57 عام مدير الإنارة العامة برئاسة مركز ومدينة طنطا وتم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وعلي الفور انتقلَ رجال مباحث مركز طنطا ورئيس مركز ومدينة طنطا ورؤساء أحياء اول وثان طنطا الي موقع الحادث والأسعاف ودلت تحريات المباحث على أن المتوفي كان يباشر عمله المكلف به من قبل مجلس مدينة طنطا ومحافظة الغربية في الإشراف على تركيب وتغيير عدد من كشافات الإنارة بالطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة طنطا بإتجاه كوبري المحلة وأثناء وقوفه خلف سيارة الإنارة لمتابعة تركيب احد كشافات الإنارة قام احد سائقي الميكروباص المتهورين بسبب السرعة الزائدة بصدمه اثناء وقوفه مما أدى إلى إصابته بكسور ونزيف وهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إصابته ووفاته وقام رجال البحث الجنائي بالتحفظ على سائق الميكروباص المتسبب في الحادث وتحرير محضر بالواقعة واحالته الي النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لاسرتها.