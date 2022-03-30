/689271/الزمالك-يخضع-لمسحة-طبية-قبل-مواجهة-ساجرادا

خضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة، بالخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في حسم الصعود بعد نفس الجولة.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً على ستاد القاهرة، ويدير المباراة تحكيمياً سيلسو ألفاكاو، في اخر لقاءات الزمالك بالبطولة.

وخروج الزمالك للمرة الثانية على التوالي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جعلت مجلس الإدارة يبحث ويأتي بالمدير الفني الأسبق للفريق فيريرا، والذي سبق وتولى قيادة القلعة البيضاء في موسم 2014/2015.

بعثة ساجرادا الأنجولي تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق ساجرادا الأنجولي إلى مطار القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بترو أتليتيكو الأنجولي والزمالك، في لقاء الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثالثة في المجموعة الرابعة، ويحتل المركز الثالث، فيما يحتل سجرادا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيده.