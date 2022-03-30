/689269/قطار-الموت-العثور-على-جثة-شاب-بعد-سقوطه-من-قطار-المنصورة-الزقازيق

على سكك القطار ضحايا تتطاير أشلائهم على جنبات السكك الحديد، منهم كان في طريقه إلى أسرته بعد رحلة عمل شاقة دامت شهوراً وربما سنين، فانقلب به القطار وتغيرت وجهته إلى مثواه الأخير بدلاً عن البيت، ومنهم من يسافر ليتلقى العلاج لأن بلده غير مؤهلا لعلاجه فلا يستطيع استكمال الطريق ويعود جثمانه فقط إلى بيته، لكن الأصعب من هذا أن تجد شاباً في مقتبل عمره، جثة هامدة بجوار السكك الحديد يظهر عليه آثار السقوط من القطار، لا يوجد في جيبه سوى 5 جنيهات فقط وتذكرت قطار، وكأنه يريد أن يقول لنا هذه الورقة النقدية هي حصيلة أيام من الغربة بعد دفع تذكرة القطار.

دوت الخليج فبين عزبة فضة ومدخل مدينة السنبلاوين، عثر بعض من أهالي القرية على جثة شاب ثلاثيني بعد سقوطة من القطار رقم 386، المتجه من المنصورة إلى الى الزقازين، بين عزبة فضة ومدخل مدينة السنبلاوين في ظروف غامضة، ولم يُستدل على أي شئ يدل على هويته حتى الآن. وقدم موقع "دوت الخليج" بثاً مباشراً من موقع الحادث، الذي تواجد فيه جمع أمني مكثف وبعد تحريات النيابة تم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين العام لحين الاستدلال على أي بيانات تخص الشخص المتوفي، حيث لم يتم العثور على شئ معه سوى تذكرة القطار وورقة نقدية قيمتها 5 جنيهات فقط لا غير ومازال البحث جاري عن هويته. سبب الوفاة غامض حيث تتضارب الأقاويل، حول سبب وفاته بين أحد يرى أنه أقبل على الانتحار لكونه مريضاً نفسياً، وآخر يرى أنه تم دفعه من القطار, والبعض يقول أنه شابا اختل توازنه وسقط من قطار ليلقى حتفه في الحال. بداية الحكاية كانت غرفة عمليات الدقهلية قد تلقت بلاغًا بسقوط شاب من قطار ووفاته بالقرب من محطة قطار السنبلاوين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من العمر ويرتدى كامل ملابسه، وتبين أنه سقط من القطار، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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