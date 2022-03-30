/689267/أول-تعليق-من-مدرب-الجزائر-بعد-خسارة-بطاقة-التأهل-لمونديال-قطر-أمام-الكاميرون

خسر المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 قطر، أمام الكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الإياب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خرج جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، بعد المباراة وبعث برسالة حزينة لجماهير الجزائر، بعد خسارة بطاقة التأهل لمونديال قطر.

رسالة جمال بلماضي

وقال بلماضي: "أتحمل المسؤولية كاملة، الجزائر بلدي، سيمر المنتخب الوطني بأوقات صعبة في الأشهر القادمة، لكن يجب النهوض مجددا".

وأضاف: "حين كنت مفيدا للمنتخب كنت حاضرا وعندما أشعر بأنني لا أستطيع تقديم الإضافة سأرحل. سأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة".

وتابع: "الجزائر بلد كبير وسيكون هناك أمور جميلة مستقبلا سواء بقيت هنا أو رحلت، وأنا دائما في خدمة بلدي".

واختتم: "الظلم التحكيمي ليس وليد اليوم بل نحن نعاني منه منذ مدة طويلة، ونتعرّض لقلة الاحترام حيث أصبح الحكام لا يحترمون منتخبنا".

موعد قرعة كأس العالم 2022

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- السعودية من آسيا

- كوريا الجنوبية من آسيا

- إيران من آسيا

-اليابان من آسيا

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمارك من قارة أوروبا.

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

-البرتغال من ملحق أوروبا

-بولندا من ملحق أوروبا

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

-الأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية

-الأكوادور والأوروجواي من أمريكا الجنوبية

-الأوروجواي من أمريكا الجنوبية

-كندا من قارة أمريكا الشمالية

-غانا من إفريقيا

-السنغال من إفريقيا

-المغرب من إفريقيا

-تونس من إفريقيا

-الكاميرون من إفريقيا