وزير التموين من البرلمان: تسعير ومنع تصدير بعض السلع "مؤقت" لمواجهة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية«فيديو»

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لإجراءات الحكومة لتسعير ومنع تصدير بعض السلع الأساسية مؤقتة، وذلك لضبط الأسعار فى الاسواق، خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد العالمي.

دوت الخليج

وزير التموين من البرلمان: تسعير أو منع تصدير بعض السلع "مؤقت" لمواجهة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، أن احتياطي الدولة من السلع الأساسية، ساهم في تحقيق الاستقرار في قدرة الدولةعلى الامداد و تحقيق فروق في الاسعار،مضيفا” اطمن المواطن ان السلع متوفرة بشكل يحقق الاستقرار في الاسعار و الاسواق وتقوم بمجهود مكثف و تعاون وثيق مع مباحث التموين و جهاز حماية للمستهلك و كافة الجهات الرقابية لمنع اي ممارسات تجارية غير قانونية او احتكار السلع بخلاف الممارسات غير المنضبطة و تكثيف الحملات المشتركة.

و اضاف وزير التموين " الاستهداف في الحملات في ظل الازمات يختلف عن غيره من العصور المستقرة “.

وقال المصيلحي، أن تتعاون مع الكيانات المرخصة من أصحاب المخابز والمتاجر، وتطالب غير المرخصين بتقنين أوضاعهم، مضيفا " لو الحكومة حطت أيدها فى أيد أي كيان غير مرخص..يعطيه حجية..هيقول انا اشتغلت معاكم رخصولي،لافتا إلى أن زيادة تكثيف الحملات الرقابية يساهم فى ظبط الأسواق.