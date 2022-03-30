شباب النواب: أين دور ممثلين مصر في اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي من أحداث السنغال؟

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بعد الخروج من المونديال ..

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الحكومة بوضع استيراتيجية جديدة للنهوض بالرياضة المصرية في مختلف الالعاب خاصة كرة القدم، وذلك بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، وضياع حلم الصعود للمونديال.

دوت الخليج

وقال حسين، علي هامش اجتماع لجنة الشباب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: نأسف لخروج المنتخب الوطني، والذي تسبب في غضب الجماهير المصرية التي عاشت ليلة حزينة أمس الثلاثاء، مؤكدا ان لجنة الشباب تسعد دائما الي دعم الرياضة المصرية، بالاضافه الي دورها في مراقبة الجهات المعنية بذلك الشأن ومحاسبتها حال حدوث تقصير.

محمود حسين : شباب النواب تطالب الحكومة بوضع استيراتيجية للنهوض بكرة القدم

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أن اللجنة طالبت مرارا وتكرارا بوضع استراتيجيه واضحة لتطوير الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم المصرية والتي تمثل أهمية كبيرة لكل فئات الشعب المصري وللأسف إلي الآن لا نري خطة واضحة ولا استراتيجيه معلنة للتطوير .

وأكد أن اللجنة طالبت من قبل بقيام الوزارة بدورها في هذا الشأن بالاستعانة يالخبراء والمتخصصين لوضع استراتيجية كاملة للنهوض بالرياضة المصرية لا تتغير بتغير الأفراد ولكن تضع نصب أعينها أن تحتل مصر المكانة التي تليق بها في مختلف الرياضات وخاصة كرة القدم خاصة في ظل الرعاية والدعم غير المسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية.

وكشف أن اللجنة ستستدعي رئيس اتحاد الكرة للاستماع للوقوف علي اسباب خروج المنتخب والاستماع الي خطه الاتحاد لتطوير المنتخبات القومية، لافتا إلي أن خروج المنتخب الوطني ليس وليد الأمس ولكنه نتيحة طبيعية لحالة من عدم التخطيط وعدم وضوح الرؤية التي تعيشها المنظومة الرياضية.

وأوضح أننا برغم مطالبتنا المتكرره في اللجنة لم نشهد حراك حقيقي من قبل القائمين علي المنظومة الرياضية، لوضع برامج واستيراتيجيات طويلة الأمد تساهم في النهوض بالرياضات المختلفه وخاصه كرة القدم حتي تستعيد مصر مكانتها كواحدة من أقوي الفرق في القارة السمراء .

وفيما يخص التصرفات التي شاهدها العالم كله في مباره السنغال دعا رئيس اللجنه اتحاد الكره للتحرك بالشكوي إلي الاتحاد الدولي اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه تجاه ما تم وما رصدته جميع وسائل الإعلام.

ودعا أيضا الدكتور حسن مصطفي بحكم منصبه إلي التحرك خلال اللجنة الأوليمبية الدولية و المهندس هاني أبو ريده بحكم منصبه في الاتحاد الدولي إلي مطالبة الاتحاد الدولي بالتحقيق في الوقائع التي تمت بمباره مصر والسنغال خاصة أن في أحداث مشابهة تمت إعادة المباراة وتوقيع عقوبات علي الدولة المضيفة.