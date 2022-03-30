اليوتيوبر أحمد حسن يعلن انفصاله عن زينب

طلاق أحمد حسن وزينب أمر صدم كل متابعيهم الدقائق الماضية، وذلك عقب أن أعلن اليوتيوبر أحمد حسن خبر انفصاله عن زوجته زينب منذ قليل وذلك عقب زواج دام أربعة سنوات أثمرت عن إنجاب طفلين.
دوت الخليج
طلاق أحمد حسن وزينب
وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: “قدر الله و ما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا اسعد ٤ سنين في حياتنا و ربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي و بهدوء و بدون أي خلافات”.
انفصال احمد حسن وزينب
وتابع: “سنبقي أصدقاء دائما و ابدا و ستظل زينب أم ولادي و صديقتي التي أكن اليها كل الاحترام و أدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها”.
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