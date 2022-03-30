/689268/نشرة-الفن-الموت-يفجع-مصطفى-درويش-أحمد-حسن-يعلن-انفصاله-عن-زينب-وهذه-لافتة-إنسانية-من-خالد-النبوي

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

أعلن الفنان مصطفى درويش خبر وفاة خاله، وذلك بكلمات مؤثرة، وقال عبر حسابه على “فيسبوك”: “البقاء لله وحده توفي، خالي الاستاذ سمير حسين سعيد الله يرحمك اخر خال ليا في عيله امي الله يرحمك سلم علي امي والحبايب”.

وكان تصدرت مصطفى درويش مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا بسبب الفنانة شيرين رضا حيث ظهرت شيرين رضا في برومو برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وقالت حينما تم سؤالها من قبل أسما عن انسحاب مصطفى درويش من فيلم «الملحد» كان ردها: أنا معرفش الممثل ده بصراحة”.

اليوتيوبر أحمد حسن يعلن انفصاله عن زينب

طلاق أحمد حسن وزينب أمر صدم كل متابعيهم الدقائق الماضية، وذلك عقب أن أعلن اليوتيوبر أحمد حسن خبر انفصاله عن زوجته زينب منذ قليل وذلك عقب زواج دام أربعة سنوات أثمرت عن إنجاب طفلين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: “قدر الله و ما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا اسعد ٤ سنين في حياتنا و ربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي و بهدوء و بدون أي خلافات”

وتابع: “سنبقي أصدقاء دائما و ابدا و ستظل زينب أم ولادي و صديقتي التي أكن اليها كل الاحترام و أدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها”.

لافتة إنسانية رقيقة.. خالد النبوي يدعم أحد العمال كبار السن

قام الفنان خالد النبوي بأخذ صورة تذكارية مع أحد العمال البسطاء، ودعمه على استمراره في عمله حتى اليوم رغم كبر سنه، ومدحه خالد النبوي بكلمات رقفيقة مبهجة، عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التوزاصل الاجتماعي.

نشر النجم خالد النبوي صورة له مع أحد العمال البسطاء الذين يعملون في الفاعل، وشجعه على استمراره في العمل الشاق رغم كبر سنه، وظهر العامل في منتهى السعادة بتشجيع النجم المعروف خالد النبوي له، وشارك خالد النبوي متابعي الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بهذه الصورة التذكارية التي أخذها مع عم عاشور، وعلق عليها كاتبًا: " صباح الفل على الجدعان.. تعظيم سلام ل عم عاشور المجدع اللي بيحفر و يبني و يشتغل بدراعه لحد النهار ده".