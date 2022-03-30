مياه سوهاج: تنفيذ 331 ألف وصلة صرف صحى بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه جار تنفيذ 330 ألف وصلة للصرف الصحى فى قرى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 181 قرية على مستوى المحافظة والانتهاء من تركيب هذه الوصلات خلال 6 شهور.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا بمسئولى الشركة لبحث الموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية لقرى "حياة كريمة". وأوضح "عبدالغفار" أنه جار تنفيذ 46 ألفا و687 وصلة منزلية فى 34 قرية ونجعا بمركز طما، كما يتم تنفيذ 62 ألفا و570 وصلة فى 33 قرية بمركز المنشاة، و60 ألفا و841 وصلة فى 29 قرية ونجعا بمركز البلينا، و48 ألفا و5 وصلات فى 29 قرية ونجعا بمركز جرجا، وتنفيذ 45 ألفا و293 وصلة فى 23 قرية ونجعا بمركز المراغة، و51 ألفا و30 وصلة فى 19 قرية ونجعا بمركز دارالسلام، و23 ألفا و254 وصلة فى 14 قرية ونجعا بمركز ساقلتة. وشدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى والمواصفات القياسية فى التنفيذ، مطالبا المواطنين بعدم الدخول على الشبكة إلا بعد الإنتهاء من المشروع لعدم إتلافه وحفاظا على استثمارات الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر أضرار بالبيئة وقطع المياه على المخالفين.

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