وزير التموين من البرلمان:« لسنا ضد أي عمل تجاري قانوني..ولن نسمح باحتكار السلع أو رفع أسعارها»

/689263/وزير-التموين-من-البرلمان-لسنا-ضد-أي-عمل-تجاري-قانونيولن-نسمح-باحتكار-السلع-أو-رفع-أسعارها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بالتعاون مع حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية، تعمل على منع اي ممارسات تجارية غير قانونية، كاحتكار السلع او تخزينها لبيعها بأسعار مرتفعة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

لسنا ضد أي عمل تجاري قانوني..ولن نسمح باحتكار السلع أو رفع أسعارها

وتابع وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، "نحن لسنا ضد اي مواطن يمارس أي عمل تجاري قانوني يوافق القانون العام، وانما عملية حجب السلعة من التجار الذين يمتنعون عن عرض السلع او يعطي فاتورة بقيمة اغلي، تعتبر ممارسات غير قانونية”.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الوزارة تكثف الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية، للعمل علي استهداف التجار في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفا” أن عمل الجهات الراقابية يتسم بالسرعة والشدة فى أوقات الازمات مقارنة بأوقات العمل العادية”.

و قال الوزي،”اطمن المواطن ان السلع متوفرة بشكل يحقق الاستقرار في الاسعار و الاسواق و نقوم بمجهود مكثف و تعاون وثيق مع مباحث التموين و جهاز حماية للمستهلك و كافة الجهات الرقابية لمنع اي ممارسات تجارية غير قانونية او احتكار السلع بخلاف الممارسات غير المنضبطة و تكثيف الحملات المشتركة”.