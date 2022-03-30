/689258/رئيس-اقتصادية-النواب-التضخم-مستورد-من-الخارج-و يضع-أعباء-على-الدولة

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية يرجع لموجة التضخم التى شهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية:" التضخم مستورد من الخارج و لكنه يضع أعباء على الدولة المصرية و هناك بعض التجار استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.

رئيس اقتصادية النواب: التضخم مستورد من الخارج و يضع أعباء على الدولة

و أضاف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:" هذا التضخم سيضر التجار أيضا لأنه سيعود عليهم مرة آخرى في شكل أزمات و عليهم أن ينتبهوا لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.