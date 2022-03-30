وزير التموين من البرلمان: «أنا مش مع تسعيرة الخبز...ولكن الأزمة الراهنة تضطرنا لضبط الأسواق»..فيديو

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القمح المصري “ حر” ويتم استيراده من الخارج إما عن طريق الحكومة او عن طريق القطاع الخاص، موضحا أن جميع المراكب التي دخلت مصر محملة بالقمح نتيجة للتعاقدات الحكومية وليس للقطاع الخاص، مما أدي إلى نقص القمح المعروض للقطاع الخاص فى الاسواق ،وتسبب فى ممارسات غير سليمة كرفع اسعار طن القمح بعد ارتفاع سعره بالخارج تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

وزير التموين من البرلمان: «أنا مش مع تسعيرة الخبز...ولكن الأزمة الراهنة تضطرنا لضبط الأسواق»

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أنه ضد تسعير القمح أو التسعيرة الإجبارية، ولكن الظروف الراهنة تضطر الحكومة لاستخدام بعض الادوات، لضبط الأسواق فى أوقات وظروف معينة، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مطاحن القطاع الخاص والمراكز المرخصة لضبط الاسعار حيث تم تحديد سعر الدقيق بـ 8600 للطن بعد حساب تكلفة سعر الرغيف.

وأضاف الوزير، “سمعنا ارقام غير مسبوقة لأسعار القمح و حركة البيع و الشراء، اصبحت محدودة بعد الموجة التضخمية و تابع " لو انتهت الحروب الروسية الاوكرانية اليوم التاثير الذي حدث سببها يحتاج عام و نصف على الاقل لاستيعابه .

وتابع المصيلحي، لدينا تنوع في مصادر الحصول على الاقماح و القمح الامريكاني وصل سعره ٤٩٩ مليون دولار مضيفا " عقدنا مباحثات ثنائية مع جميع و نتمني نصل لاتفاقات ثنائية و التوصل لاسعار اكثر عقلانية .

و اضاف المصيلحي " الاحتياطي الاستراتيجي مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة التي واجهتنا و المحصول الموجود يحقق التأمين الجيد و حصلنا خلال المرحلة السابقة من الاقماح من رومانيا و روسيا و اوكرانيا و غيرها و الجميع يعلم ان الشحن عبر البحر الاسود ارخص من غيره