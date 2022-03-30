/689255/مصرع-موظف-حكومى-فى-الغربية-أثناء-تركيب-كشاف-كهربى-بالطريق-الزراعى

لقى مدير الإنارة العامة بمجلس مدينة ومركز طنطا مصرعه متأثرا بأصابته فى إثر أصطدامه بسيارة ميكروباص أثناء وقوفه خلف سيارة الإنارة لتركيب احد كشافات الإضاءة بالطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي، وهو صائم .تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة طنطا نتج عنه وفاة لطفى عبدالمنعم ابراهيم 57 عام مدير الإنارة العامة برئاسة مركز ومدينة طنطا وتم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وعلي الفور انتقلَ رجال مباحث مركز طنطا ورئيس مركز ومدينة طنطا ورؤساء أحياء اول وثان طنطا الي موقع الحادث والأسعاف ودلت تحريات المباحث على أن المتوفي كان يباشر عمله المكلف به من قبل مجلس مدينة طنطا ومحافظة الغربية في الإشراف على تركيب وتغيير عدد من كشافات الإنارة بالطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة طنطا بإتجاه كوبري المحلة وأثناء وقوفه خلف سيارة الإنارة لمتابعة تركيب احد كشافات الإنارة قام احد سائقي الميكروباص المتهورين بسبب السرعة الزائدة بصدمه اثناء وقوفه مما أدى إلى إصابته بكسور ونزيف وهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إصابته ووفاته وقام رجال البحث الجنائي بالتحفظ على سائق الميكروباص المتسبب في الحادث وتحرير محضر بالواقعة واحالته الي النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لاسرتها.

مصرع موظف حكومى بمحافظة الغربية

وشيع أهالي قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا جثمان مدير الإنارة العامة بمجلس مدينة طنطا الي مثواه الاخير في موكب جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن والبكاء خيمت على جميع أهالي القرية حيث كان يتمتع بحب واحترام الجميع وسمعة طيبة ونعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص الحزن واﻷسى شهيد الواجب لطفي عبد المنعم إبراهيم مدير الإنارة العامة برئاسة مركز ومدينة طنطا، والذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء تأدية عمله على الطريق السريع، وقدم محافظ الغربية وقيادات محافظة الغربية واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.