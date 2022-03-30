/689254/ثقافة-المنيا-تشهد-فاعليات-مؤتمر-اليوم-الواحد-لدعم-وتمكين-ذوى-الهمم

شهد اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، فاعليات مؤتمر تمكين ذوى الهمم، والذى نظمه فرع قصر ثقافة المنيا، بحضور عدداً من القيادات التنفيذية والمجتمع المدنى، وكذلك عدداً من النماذج الناجحة لذوى الهمم، وتطرق المؤتمر لبحث الطرق السليمة من أجل رعاية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع بشكل صحيح.

وأكد “عبد العزيز” على أهمية التعامل مع الأمر بشكل يضمن دمج ذوى الهمم داخل المجتمع بكشل أكثر فاعلية، لافتاً إلى أن الأمر شهد تطوراص كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتحديداً منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والذى أولى ذوى الهمم رعاية خاصة، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة أى مشروع يخدم ذوى الهمم داخل المحافظة بشكل سليم، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة بشأن تزليل العقبات أمام أى مشروع يخدمهم.

محافظ المنيا يستقبل سفير انجلترا لدعم التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، جاريت بايلي، سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات المختلف.

واوضح المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واجهت العديد من التحديات خلال الفترات السابقة ويأتي في مقدمتها جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة العديد من المبادرات والإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية على المواطن المصري.

مشروعات بيئية داخل المنيا

حضر اللقاء الدكتور ماركو يوسف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا، الحاصل على جائزة "نيوتن مشرفة 2020" كأول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة، وذلك عن مشروعه حول "البيئة الميكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية.

وأوضح المحافظ، إلى أن صعيد مصر بشكل عام والمنيا بشكل خاص، حازت على اهتمام ودعم الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية الشاملة بعدد من القطاعات، بالإضافة إلى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، بما يساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقاء محافظ المنيا مع سفير انجلترا

وأشار المحافظ على أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية، تعمل على إنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، حيث تحظى المنيا بمناطق سياحية تضم 4 عصور تاريخية ، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر في مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية، والمنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري.