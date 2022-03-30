/689252/محافظ-المنوفية-ونائب-وزير-الإتصالات-يبحثان-خطة-التطوير-المؤسسى-والتحول-الرقمي-بالمحافظة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي إجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة في ضوء تنفيذ مستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل منظومة التحول الرقمى بكافة المؤسسات الحكومية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، والمهندسة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، والأستاذ إبراهيم والاش مدير المشروعات بالتطوير المؤسسى ، والأستاذ ممدوح سمير مسئول قاعدة بيانات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، ومديرى المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة ، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام.

حيث رحب محافظ المنوفية مجدداً بنائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أرض المنوفية العريقة، مقدماً التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مشيداً بمستوى التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتطبيق منظومة التحول الرقمى ، مؤكداً دعمه الكامل لوزارة الإتصالات في تنفيذ مخططاتها لتنفيذ البنية الأساسية والمعلوماتية لمنظومة التحول الرقمى ، وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير “42” تابلت لمنظومة المتغيرات المكانية ضمن إستراتيجية التحول الرقمى بالمحافظة ، هذا وقد تناول الإجتماع استعراض فيديو عن جهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية والتحول الرقمى وخطة الوزارة لتهيئة العاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي وذلك للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.

نائب وزير الاتصالات يتابع مشروع رقمنة المؤسسات الحكومية فى المنوفية

وفي كلمتها أعربت المهندسة غادة لبيب عن سعادتها بالتواجد في محافظة المنوفية ونقلت تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات لمحافظ المنوفية وتقديره وشكره على دعمه الكامل في تنفيذ خطط الوزارة ، كما أكدت على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المحافظة من الجهاز الحكومى وبالإشتراك مع منظمات المجتمع المدنى لإنجاح المنظومة، مشيرة إلى أن زياتها اليوم للمنوفية تأتى بإعتبارها محافظة نشطة وواعدة فضلاً عن أنها تحتل مكانة رائدة ومتميزة في نسب تعليم سكانها، وكذا التعرف على العقبات وتذليلها من أجل تهيئة البنية الأساسة لتنفيذ منظومة التحول الرقمى ، لافته إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من المبادرات لضمان التوسع في منظومة التحول الرقمى، كما تتبنى الوزارة خطة طموحة لرقمنة جميع محافظات الجمهورية وخاصة القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن القيادة السياسية تولى إهتماماً في دعم منظومة التحول الرقمى من خلال الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والإنتقال إلى التطبيقات الإلكترونية الحديثة.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود وزارة الإتصالات في دعم برامج التحول الرقمى وتنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية للتنمية الشاملة والمستدامة ، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا ُيعد وسيلة للتغيير ويسهم في التخطيط والقيادة والتنظيم والحوكمة ، وأكد المحافظ على أهمية تواجد المنوفية في كافة برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة بهدف إحداث تطور شامل بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.