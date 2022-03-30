/689251/توقيع-اتفاقية-بين-مصر-والأردن-لتبادل-الخبرات-في-مجال-ريادة-الأعمال

على هامش القمة الدولية لريادة الأعمال بالرياض..

وقعت كل من الشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر والأردن اتفاقية لتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال ودعم مشروعات رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دوت الخليج

وذلك علي هامش انعقاد المؤتمر العالمي والقمة الدولية لريادة الأعمال بالرياض، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار "نعيد - نبتكر - نُجدد" تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

توقيع اتفاقية بين مصر والأردن لتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال

صرح بذلك المهندس أحمد عثمان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر. وأوضح عثمان، أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مصر والأردن في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بجانب إحداث تشابك بين رواد الأعمال لزيادة القدرة التنافسية لمشروعات رواد وشباب الأعمال في مصر والأردن.

وقع علي الاتفاقية من الجانب المصري والأردني، المهندس أحمد عثمان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر، والدكتور عبد الرحيم أبو البصل الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالأردن.