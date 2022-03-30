/689249/أورمان-المنوفية-تنظم-إحتفالية-بمناسبة--يوم-اليتيم--فى-شبين-الكوم

نظمت اليوم جمعية الأورمان بالمنوفية وتحت رعاية محافظ المنوفية إحتفالها السنوى التاسع عشر للإحتفال بيوم اليتيم بقاعة الإحتفالات بقرية الياسمين بمدينة شبين الكوم، بحضور الأستاذ إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والأستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب والأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمحافظة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وفى كلمته رحب مدير جمعية الأورمان بالحضور ، ومشيراً إلى أننا اليوم بصدد الإحتفال بيوم اليتيم التاسع عشر بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى وذلك لإدخال البهجة والسرور على أبنائنا الأيتام ومشاركتهم فرحتهم ، حيث تقام الإحتفالية بمشاركة “200” طفل يتيم من المؤسسات والجمعيات الأهلية على مستوى مراكز المحافظة كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

حفل أورمان المنوفية بالأيتام

وخلال الإحتفال تم تكريم عدد من الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم وإعطائهم شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديراً لتفوقهم ، كما تم تسليم مساعدات مالية لتجهيز عدد من العرائس الأيتام بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات تزامناً مع الإحتفال بعيد الأم .

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية تهنئته القلبية لأبنائه الأيتام إحتفالاً بيوم اليتيم ، مؤكداً أن سعادة أبنائنا وبناتنا من أولوياتنا وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئولياتنا كونهم أمل مصر ومستقبله، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل علي توفير سبل الدعم والرعاية والإهتمام بهم تأكيداً علي حقوقهم في جميع المجالات .

محافظ المنوفية يدعم دور رعاية الأيتام

وجاء ذلك في ضوء حرص وإهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بكافة أبنائه الأيتام بمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم والتواصل الدائم والفعال معهم لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم، وفي إطار إحتفالات محافظة المنوفية بيوم اليتيم.

صحة المنوفية تعلن انطلاق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية اليوم الاربعاء، اختتام فعاليات اليوم الثالث من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تم تدشينها وإطلاق شارة البدء بها صباح يوم الأحد الماضي الموافق 27/3/2022 بتطعيم 654 ألف و 175 طفل ما بين عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة على مدار الثلاثة أيام الماضية.