/689248/صناعة-النواب-تطالب-بالاطلاع-على-خطة-تطوير-مصانع-الغزل-والنسيج

أوصت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، باحضار دراسة تطوير الغزل والنسيج إلي لجنة الصناعة، وهل الوزارة ملتزمة بالتوصيات والدراسة، وإذا لم تكن ملتزمة سيتم استدعاء وزير قطاع الاعمال.

دوت الخليج

صناعة النواب تطالب الاطلاع على خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن تطوير مصنع الغزل بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتحويله إلى مصنع للغزل والنسيج ومصنع ملابس متكامل، ما يُسهم في تحقيق دخل كبير وزيادة التنمية الاقتصادية.

وقال ممدوح وافي العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة القابضة للقطن والغزل، أن هناك خطة تطوير واضحة للغزل والنسيج متمثلة في تحديث الماكينات وإنشاء خطة عمل جديد، موضحا انه سيكون هناك افتتاح لمصنع غزل واخد ومصنع غزل اتنين منتصف العام القادم ، موضحا أن الماكينة القديمة يعاد تدويرها ويتم توزيعها علي المصانع مرة آخري، كما أن هناك ماكينات جديدة تم التعاقد عليها .

واوضح وافي، أن شركات ميت غمر والدلتا بها العديد من المشاكل والماكينات لها زمن قديم وتهالكت، مؤكدا ان هناك خطة إحلال وتجديد وإعادة تدوير .

وقال معتز محمود:" نطالب بدراسة كاملة من مستوي الشركة القابضة بإحلال المصانع القديمة والجديدة بجانب حجم الاستثمارات ودراسة الشركة الأمريكان"، مطالبا بعدد العمالة الموجودة وهل سيكون هناك نقص أو زيادة، مطالبا باحضار الدراسة للجنة منتصف رمضان وعقد لجنة آخري بعد العيد .

واوضحت ايفلين متي ، اننا بحاجة إلي إعلان خطة تطوير المصانع لأن هناك حالة استياء بين العمال، مشيرة إلي أن البرلمان يقف مع الدولة والعامل للنهوض بالصناعة.

وأفادت ميرفت عازر مقدمة الطلب انه من الافضل ان يكون المصنع كامل متكامل متسائلة لماذا يكون غزل فقط ، طالبة بان يشمل غزل ونسيج وملابس من اجل النهوض بالصناعة في مصر حني نكون دولة منتجة وليست مستهلكة.