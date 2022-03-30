/689247/محافظ-المنوفية--تيسيرات-غير-مسبوقة-فى-توريد-القنح-هذا-العام

استهل المحافظ إجتماعه بإتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين ، مشيراً أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة " مهمة قومية " وسيتم توقيع عقوبات رادعة علي كافة المزارعين الممتنعين عن التوريد ، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلي معايير الجودة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توفير مواقع أخري مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح وذلك من خلال عمل مسح شامل لإختيار أفضل وأنسب المواقع التي تصلح لعملية التخزين بنطاق المحافظة ، مشدداً بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المحلات لحظر بيع أقراص حفظ الغلة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري.

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